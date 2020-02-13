Названы имена выживших участников страшной аварии в Пскове

Псков, 13 февраля. В жутком дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Mercedes и большегруза в Пскове, выжили лишь два человека. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Страшная авария произошла на 484 км трассы Р-23 около населенного пункта Рудо. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в час ночи. Всего в результате ДТП погибли восемь человек.

Два человека получили травмы различной степени тяжести. Это водитель фуры Вячеслав. Р 1986 года рождения и единственный выживший пассажир микроавтобуса Михаил. З

Отмечается, что все погибшие пассажиры Mercedes предположительно являются гражданами Украины, которые ехали с заработков домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.