Две студентки из Петербурга попытались сбыть наркотики в Пскове

Псков, 8 февраля. Полиция задержала двух студенток из Петербурга, в машине которых найдены свертки с наркотиками, сообщили в ГУ МВД России по Псковской области.

Девушки з Ярославской и Вологодской области обучаются в Петербурге. Из задержали 23 января в Пскове по подозрению в незаконном хранении и обороте наркотиков.

Во время личного досмотра в кармане одной из студенток нашли сверток с веществом синтетического происхождения. В автомобиле были спрятаны еще 170 свертков общей массой 342 грамма, пишут «Невские новости».

Правоохранители считают, что злоумышленницы в Пскове планировали сбыть наркотики путем размещения закладок.

Ранее сообщалось, что в Москве на два месяца арестовали чемпиона страны по боксу Георгия Кушиташвили по делу о незаконном хранении наркотиков.