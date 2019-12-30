ФАН публикует фото с места ДТП с автобусом в Псковской области

Псков, 30 декабря. Федеральное агентство новостей публикует фотографии крупного дорожно-транспортного происшествия в Псковской области, в котором пострадали девять человек.

По данным источника ФАН в экстренных службах, автобус Neoplan с гражданами Белоруссии опрокинулся в кювет на 274-м километре трассы Р-23 в Псковском районе Псковской области. Движение из-за ДТП на дороге не ограничивали.

Как рассказал источник ФАН, в автобусе ехали 52 человека, в том числе два водителя. За медицинской помощью обратились девять человек. Тяжелые травмы получили две женщины, у остальных — травмы «не сильно серьезные».

«Дети в автобусе были, но не пострадали», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.