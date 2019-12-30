Пассажирский автобус с гражданами Белоруссии съехал в кювет под Псковом, есть раненые

Псков, 30 декабря. Автобус с гражданами Белоруссии опрокинулся в Псковской области, пострадали 19 человек, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По данным источника в экстренных службах, ДТП произошло в Псковском районе Псковской области. В автобусе ехали 52 человека. По предварительным данным пострадали 19 из них. Есть ли погибшие, пока не сообщается.

Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Островском районе Псковской области: водитель грузовика съехал в кювет. Автомобильное происшествие случилось 25 мая, около 13.00 на 324 километре федеральной трассы Р-23: водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.