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Автомобильный мост обрушился в Псковской области

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Автомобильный мост обрушился в Псковской области

Псков, 18 сентября. У автомобильного моста в Себежском районе Псковской области просела часть опоры, что привело к образованию ямы и обрушению части конструкции. Как сообщает администрация региона, в результате инцидента пострадал один человек.

«В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь», — приводит текст сообщения газета «Известия».

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, а также дежурят представитель дорожных служб региона.

Руководитель региона Михаил Ведерников уже распорядился подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению поврежденного моста. Отмечается, что строительно-монтажные работы будут проведены лишь в следующем году из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что на прошлой неделе обрушился пешеходный мост на трассе А107 недалеко от города Селятино в Московской области. Инцидент обошелся без пострадавших.

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Источник: Известия
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