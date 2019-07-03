Глава псковского облсовпрофа отреагировала на обыски в учреждениях

Псков, 3 июля. Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова прокомментировала обыски в облсовпрофе и его учреждениях.

По словам Михайловой, в среду сотрудники полиции проводят обыски в Псковском облсовпрофе, а также санаториях и туристических базах совета. Глава облсовпрофа отметила, что обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности облсовпрофа в особо крупном размере.

Михайлова заявила, что в совете профсоюзов не согласны с возбуждением дела из-за предпринимательской деятельности гидрохимической лаборатории. Она добавила, что деятельность аккредитованной лаборатории предусмотрена законом и уставом Псковского облсовпрофа.

Председатель совета профсоюзом сообщила, что полиция проводит изъятие документации уставной деятельности, бухгалтерской, хозяйственной деятельности, копируются данные с серверов и компьютеров. УВД возбудило уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц.