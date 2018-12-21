Два военных городка обустроят в Пскове для подразделений ВДВ

Псков, 21 декабря. Минобороны РФ обустроит два военных городка в Пскове для подразделений Воздушно-десантных войск.

Ход строительства двух городков проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства военных объектов Западного военного округа.

«В ближайшее время в регионе планируется провести масштабные работы по обустройству двух военных городков под размещение подразделений соединения ВДВ», — рассказали в Минобороны России.

Также Иванов проверил ход возведения военных объектов Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге, где появились новые спортивный комплекс и уникальный центр дополнительного образования для курсантов.