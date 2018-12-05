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Следовавший в Молдавию автобус под Псковом столкнулся с КамАзом

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Следовавший в Молдавию автобус под Псковом столкнулся с КамАзом

Псков, 5 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Псковской области: столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ, есть пострадавшие.

Как стало известно ФАН, пассажирский автобус и КамАЗ столкнулись в Псковской области в Стругокрасненском районе недалеко от деревни Строитель.

В автобусе находились 14 пассажиров и водитель. Двоих госпитализировали, в том числе беременную женщину. По предварительным данным, автобус следовал из Санкт-Петербурга в Молдавию.

Автор: Алексей Громов
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