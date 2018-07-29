Улицу Горького‍ отремонтируют в Пскове

Псков, 29 июля. Власти Пскова сообщили о том, что на участке от улицы Горького до улицы Киселева будут проведены ремонтные работы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

В настоящее время администрация города ищет подрядчика, который займется ремонтом улицы Конная на участке от улицы Горького до улицы Киселева. Планируется, что на проведение работ направят порядка 10,6 миллионов рублей. Ремонт должны завершить до 1 декабря следующего года.

Ранее сообщалось о том, что около сотни деятелей литературы из 18 регионов России, Белоруссии и Латвии приедут в Псковскую область на поэтический фестиваль «Словенское поле».