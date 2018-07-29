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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Псковской области
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Псковской области
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    Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Псковской области

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    Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Псковской области

    Псков, 29 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Великолукском районе Псковской области: столкнулись три автомобиля, два человека погибли. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Великим Лукам.

    Авария произошла в субботу, 28 июля, в дневное время суток на 463 километре федеральной автомобильной трассы М-9. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники спасательной службы и врачи скорой помощи.

    Два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до прибытия скорой помощи. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Для ликвидации последствий ДТП привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах страшной аварии.

    Автор: Алексей Громов
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