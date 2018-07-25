Литературный фестиваль «Словенское поле» пройдет в Псковской области

Псков, 25 июля. Около сотни деятелей литературы из 18 регионов России, Белоруссии и Латвии приедут в Псковскую область на поэтический фестиваль «Словенское поле».

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль состоится с 27 по 29 июля в Изборске, он начнется с торжественной церемонией у Священного Холма единения и славы России. В течение двух дней участники фестиваля будут выступать на сцене и делиться результатами своего творчества. Лучшие стихотворения попадут в сборник избранных произведений.

Напомним, боец Федор Емельяненко проведет мастер-классы в Пскове. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Псковской области.