Емельяненко проведет мастер-классы для спортсменов Псковской области

Псков, 22 июля. Боец Федор Емельяненко проведет мастер-классы в Пскове. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Псковской области.

Многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам Федор Емельяненко приедет в областную столицу и проведет несколько занятий для спортсменов региона.

Также состоится фестиваль смешанных единоборств «Земля Великих Побед», а 5 августа в Ледовом дворце пройдет ивент АСВ КВ-17.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников сказал, что необходимо вносить разнообразие в спортивную жизнь региона.