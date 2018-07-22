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Общество
Емельяненко проведет мастер-классы для спортсменов Псковской области
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    Емельяненко проведет мастер-классы для спортсменов Псковской области

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    Емельяненко проведет мастер-классы для спортсменов Псковской области

    Псков, 22 июля. Боец Федор Емельяненко проведет мастер-классы в Пскове. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Псковской области.

    Многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам Федор Емельяненко приедет в областную столицу и проведет несколько занятий для спортсменов региона.

    Также состоится фестиваль смешанных единоборств «Земля Великих Побед», а 5 августа в Ледовом дворце пройдет ивент АСВ КВ-17.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников сказал, что необходимо вносить разнообразие в спортивную жизнь региона.

    Автор: Алексей Громов
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