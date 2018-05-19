Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков летом

Псков, 19 мая. Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков в июне 2018 года. Соответствующую информацию передает «Псковская губерния» со ссылкой на данные агентства инвестиционного развития Псковской области.

Представители венчурного фонда Digirockstars и компании Cressey International Oy приедут в Псков 13 июня текущего года. Ранее представители компаний приезжали 16 апреля 2018 года, после визита было выдвинуто предложение о реализации инвестиционного проекта в Псковской области.

Ранее сообщалось о том, что глава Псковской области призвал активнее развивать свои аккаунты в социальных сетях и продвигать через них собственные проекты.