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Общество
Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков летом
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    Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков летом

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    Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков летом

    Псков, 19 мая. Бизнес-делегация из Финляндии прибудет в Псков в июне 2018 года. Соответствующую информацию передает «Псковская губерния» со ссылкой на данные агентства инвестиционного развития Псковской области.

    Представители венчурного фонда Digirockstars и компании Cressey International Oy приедут в Псков 13 июня текущего года. Ранее представители компаний приезжали 16 апреля 2018 года, после визита было выдвинуто предложение о реализации инвестиционного проекта в Псковской области.

    Ранее сообщалось о том, что глава Псковской области призвал активнее развивать свои аккаунты в социальных сетях и продвигать через них собственные проекты.

    Автор: Алексей Громов
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