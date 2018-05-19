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Volkswagen сбил велосипедиста в Великих Луках и скрылся
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    Volkswagen сбил велосипедиста в Великих Луках и скрылся

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    Volkswagen сбил велосипедиста в Великих Луках и скрылся

    Великие Луки, 19 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Великих Луках: неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся.

    Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции, ДТП случилось на перекрестке улиц Гражданская и Гоголя: автомобилист, личность которого в настоящий момент не установлена, сбил 51-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии.

    Автомобильное происшествие случилось в субботу, 19 мая, около 00:25 часов ночи. Работники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя.

    Автор: Алексей Громов
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