Volkswagen сбил велосипедиста в Великих Луках и скрылся

Великие Луки, 19 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Великих Луках: неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды Госавтоинспекции, ДТП случилось на перекрестке улиц Гражданская и Гоголя: автомобилист, личность которого в настоящий момент не установлена, сбил 51-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии.

Автомобильное происшествие случилось в субботу, 19 мая, около 00:25 часов ночи. Работники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя.