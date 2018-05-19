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Глава Псковской области провел мастер-класс по пользованию соцсетями
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    Глава Псковской области провел мастер-класс по пользованию соцсетями

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    Глава Псковской области провел мастер-класс по пользованию соцсетями

    Псков, 19 мая. Глава Псковской области призвал активнее развивать свои аккаунты в социальных сетях и продвигать через них собственные проекты.

    Временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников рассказал об основных трендах продвижения проектах в социальных сетях в рамках пленарного заседания форума под названием «Команда 2018», передает «Псковская Лента Новостей».

    Для того, чтобы реализовать проект в самые кратчайшие сроки, необходимо рассказывать о нем в соцсетях, отметил Ведерников. Также он подчеркнул:

    «Лучше публиковать посты в период с 17 до 22 часов, и чтобы между постами был хотя бы час, чтоб их успели пролайкать. Также важно вести диалог с подписчиками на своих интернет-ресурсах».

    Автор: Ксения Пудовкина
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