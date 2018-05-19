Глава Псковской области провел мастер-класс по пользованию соцсетями

Псков, 19 мая. Глава Псковской области призвал активнее развивать свои аккаунты в социальных сетях и продвигать через них собственные проекты.

Временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников рассказал об основных трендах продвижения проектах в социальных сетях в рамках пленарного заседания форума под названием «Команда 2018», передает «Псковская Лента Новостей».

Для того, чтобы реализовать проект в самые кратчайшие сроки, необходимо рассказывать о нем в соцсетях, отметил Ведерников. Также он подчеркнул: