Глава Псковской области провел мастер-класс по пользованию соцсетями
Псков, 19 мая. Глава Псковской области призвал активнее развивать свои аккаунты в социальных сетях и продвигать через них собственные проекты.
Временно исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников рассказал об основных трендах продвижения проектах в социальных сетях в рамках пленарного заседания форума под названием «Команда 2018», передает «Псковская Лента Новостей».
Для того, чтобы реализовать проект в самые кратчайшие сроки, необходимо рассказывать о нем в соцсетях, отметил Ведерников. Также он подчеркнул:
«Лучше публиковать посты в период с 17 до 22 часов, и чтобы между постами был хотя бы час, чтоб их успели пролайкать. Также важно вести диалог с подписчиками на своих интернет-ресурсах».