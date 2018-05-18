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Три новых детских сада построят в Пскове к началу сентября 2019 года
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    Три новых детских сада построят в Пскове к началу сентября 2019 года

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    Три новых детских сада построят в Пскове к началу сентября 2019 года

    Псков, 18 мая. Три новых детских сада начнут работать в Пскове в сентябре 2019 года. Данный вопрос обсудили в четверг на заседании рабочей группы под председательством исполняющего полномочия главы администрации Александра Коновалова.

    Как передает «Псковская Лента Новостей», три новых детских сада на 360 мест планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

    «К 1 сентября 2019 года планируется ввести в эксплуатацию три новых детских сада на 120 мест каждый. Половина мест в них будет предназначена для детей ясельного возраста. Масштабный проект будет осуществляться в рамках государственной федеральной программы по развитию образования, рассчитанной на 2018 — 2021 годы», — цитирует ТАСС сообщение.

    На реализацию данной цели выделено 244 миллионов рублей. Так, новые детские сады появятся на пересечении улиц Труда и Звездной, на улице Кузнецкой возле Дома детского творчества, на улице Алехина рядом со школой № 3.

    Автор: Алексей Громов
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