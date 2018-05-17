Меню
Общество
Акция «Я дарю музею» пройдет в Пскове 18 мая
Политика
Путин призвал к выводу иностранных сил из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Акция «Я дарю музею» пройдет в Пскове 18 мая

    39

    Акция «Я дарю музею» пройдет в Пскове 18 мая

    Псков, 17 мая. Ежегодная акция пройдет в зале Петра Оссовского 18 мая в 12.00 в Псковском музее.

    Акция пройдет в Пскове уже 31-й раз. На выставке в зале Петра Оссовского посетителям покажут экспонаты, подаренные музею за последний год. Также в ходе акции дарители расскажут о себе и ценных подарках музею. Об этом сообщает ПАИ.

    В День открытых дверей, который пройдет в Псковском музее-заповеднике 18 мая, посещение выставок будет бесплатным. После акции «Я дарю музею» состоится экскурсия по Поганкиным палатам. 

    Международный День музея учрежден в 1977 году и отмечается в 150 странах мира. В рамках праздника в Пскове пройдет Ночь музеев. Горожане смогут посетить Государственный музей-заповедник «Изборск». Изборская крепость будет работать до полуночи. Вход в музейный комплекс будет бесплатным.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.