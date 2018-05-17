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В Пскове выбрали лучшего волонтера-экскурсовода 2018 года
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    В Пскове выбрали лучшего волонтера-экскурсовода 2018 года

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    В Пскове выбрали лучшего волонтера-экскурсовода 2018 года
    Псков, 17 мая. Лучшим волонтером года стала экскурсовод Татьяна Горохова.

    Конкурс проводится уже третий год подряд администрацией города в рамках просветительского проекта «Довмонтов город». В этом году в конкурсе победила Татьяна Горохова. Об этом сообщила Псковская лента новостей.

    Жюри конкурса оценило вклад волонтеров и их профессиональную деятельность в 2018 году и определило победителей. В этом году победитель был не один. Также в рамках номинации «Успешный волонтерский старт» наградили Николая Бухарова. Самому опытному волонтеру Валерию Пилявецу досталась грамота.

    Церемония награждения прошла в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское», там же состоялась дискуссия о роли волонтерской деятельности в популяризации исторического и культурного наследия.

    По итогам встречи, между управлением культуры администрации Пскова и Пушкинским музеем-заповедником было заключено соглашение о сотрудничестве. Также участники обсудили планы совместной волонтерской деятельности в рамках года волонтера в России.
     

    Автор: Софья Куликова
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