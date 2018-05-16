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Выставка «ПсковЭКСПО» откроется 17 мая
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    Выставка «ПсковЭКСПО» откроется 17 мая

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    Выставка «ПсковЭКСПО» откроется 17 мая

    Псков, 16 мая. Универсальная выставка пройдет на стадионе «Машиностроитель» с 17 по 19 мая.

    В этом году помимо промышленной площадки «ПсковЭКСПО» и выставки-ярмарки «Шесть соток» на «Машиностроителе» будет работать форум «СтройДом», в котором примут участие представители строительной индустрии. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

    В этом году на «ПсковЭКСПО» прибудут 138 предприятий и производителей, будут представлены порядка десяти компаний из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Около 30 % участвуют впервые, остальные 70% — традиционный костят мероприятия.

    В рамках выставки пройдут деловые тренинги, на интерактивной площадке «Бизнес-зона» участников и гостей выставки ожидает мастер-класс от агронома, который в рамках ярмарки «Шесть соток» расскажет как правильно ухаживать за садом. Также садоводы смогут купить необычные саженцы и редкие растения.

    Также организаторы подготовили розыгрыш призов, который состоится 19 мая в 13.00. Главный приз – отдых в Эстонии.

    Автор: Софья Куликова
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