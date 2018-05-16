В псковской библиотеке пройдет традиционный британский Майский день

Псков, 16 мая. Традиционный праздник Ирландии и Шотландии пройдет в областной библиотеке 20 мая.

Лингвострановедческая встреча будет посвящена празднованию традиционного британского весеннего праздника Майский день. Об этом сообщает пресс-служба Псковской областной библиотеки.

Мероприятие состоится 20 мая в 15.00 в актовом зале библиотеки. В программе праздника поэтическая, театральная и музыкальная гостиные. Желающие смогут выступить на сцене в рамках «Открытого микрофона».

Завершится мероприятие дегустацией традиционного вишневого пирога. Возраст участников встречи не ограничен, библиотека будет рада всем посетителям.

Мероприятие направлено на улучшение языковых навыков, расширение страноведческого кругозора и знакомство псковичан с традициями различных культур.