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В псковской библиотеке пройдет традиционный британский Майский день
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    В псковской библиотеке пройдет традиционный британский Майский день

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    В псковской библиотеке пройдет традиционный британский Майский день

    Псков, 16 мая. Традиционный праздник Ирландии и Шотландии пройдет в областной библиотеке 20 мая.

    Лингвострановедческая встреча будет посвящена празднованию традиционного британского весеннего праздника Майский день. Об этом сообщает пресс-служба Псковской областной библиотеки.

    Мероприятие состоится 20 мая в 15.00 в актовом зале библиотеки. В программе праздника поэтическая, театральная и музыкальная гостиные. Желающие смогут выступить на сцене в рамках «Открытого микрофона».

    Завершится мероприятие дегустацией традиционного вишневого пирога. Возраст участников встречи не ограничен, библиотека будет рада всем посетителям.

    Мероприятие направлено на улучшение языковых навыков, расширение страноведческого кругозора и знакомство псковичан с традициями различных культур.

    Автор: Софья Куликова
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