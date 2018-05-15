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Девятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Великих Луках
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    Девятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Великих Луках

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    Девятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Великих Луках

    Великие Луки, 15 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Герцена в Великих Луках: иномарка сбила девятилетнего ребенка.

    Как сообщает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в Госавтоинспекции в Великих Луках. Происшествие случилось во вторник, 15 мая, около 13.00 часов дня на улице Герцена: девятилетний ребенок попал под колеса иномарки, за рулем которой находилась 43-летняя местная жительница.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.

    Автор: Алексей Громов
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