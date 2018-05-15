Спортсмены из Пскова завоевали медали на первенстве по самбо в Великих Луках

Псков, 15 мая. Спортсмены из Пскова завоевали медали на первенстве по самбо, которое прошло в Великих Луках.

Открытое первенство города по самбо прошло 12 мая в Великих Луках, передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в Федерации самбо Пскова.

Так, Ангелина Михайлова заняла первое место среди девушек 2006–2007 года рождения в категории до 35 килограммов, второе место заняла Диана Бабаева, на третьем месте — Анна Смирнова. Золотую медаль среди спортсменок до 50 килограммов завоевала Стефания Двужильная.

В свою очередь, Иван Бодосов и Самир Гусейнов заняли первое и третье места в категории до 28 килограммов среди юношей 2008–2009 годов рождения. Золотая медаль у юношей 2006–2007 годов рождения в категории до 38 килограммов досталась Григорию Ерину, в категории до 46 килограммов — Михаилу Манешину, до 50 килограммов — Никите Шаталову.