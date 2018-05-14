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Пожилая женщина погибла при столкновении двух авто в Псковской области
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    Пожилая женщина погибла при столкновении двух авто в Псковской области

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    Пожилая женщина погибла при столкновении двух авто в Псковской области

    Псков, 14 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Псковской области: женщина скончалась в больнице после столкновения двух авто.

    Как передает «Псковское агентство информации», автомобильное происшествие случилось 12 мая около половины девятого вечера в Опочке на улице Дзержинского: автомобилистка, находившаяся за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения, столкнулась с другим транспортным средством под управлением 77-летнего водителя, пассажирка которого получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в реанимационном отделении Опочецкой районной больницы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося смертельного дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Алексей Громов
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