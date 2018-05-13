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Происшествия
Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах
Происшествия
Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах
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    Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах

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    Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах

    Псков, 13 мая. Жители двух домов провели пол дня без холодной воды из-за аварии.

    Как сообщает ПАИ, в пятиэтажном доме №29 на улице Красноармейской воду отключили с 08.15 утра из-за поломки стояка холодной воды. Вторая авария произошла чуть позже и оставила без воды жильцов дома №1 на улице Доставалова. В подвале дома прорвало трубу с холодной водой.

    Таким образом, в пятницу, 11 мая, без воды остались 764 жителя Пскова. Ремонтно-восстановительные работы завершились уже к 14.30 и водоснабжение восстановили.

    Автор: Софья Куликова
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