Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах

Псков, 13 мая. Жители двух домов провели пол дня без холодной воды из-за аварии.

Как сообщает ПАИ, в пятиэтажном доме №29 на улице Красноармейской воду отключили с 08.15 утра из-за поломки стояка холодной воды. Вторая авария произошла чуть позже и оставила без воды жильцов дома №1 на улице Доставалова. В подвале дома прорвало трубу с холодной водой.

Таким образом, в пятницу, 11 мая, без воды остались 764 жителя Пскова. Ремонтно-восстановительные работы завершились уже к 14.30 и водоснабжение восстановили.