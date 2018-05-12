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Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Великих Луках
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    Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Великих Луках

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    Псков, 12 мая. Следователи завели уголовное дело по факту гибели ребенка на детской площадке.

    Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, 11 мая на детской площадке в Великих Луках погиб 8-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ  «Причинение смерти по неосторожности».

    На данный момент следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

    В связи с произошедшим врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил главе Великих Лук Игорю Чевжику провести проверку всех игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности.

    Ранее в Пскове произошел несчастный случай на открытии мотосезона

    Автор: Софья Куликова
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