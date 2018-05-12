Мотоциклист сбил женщину на открытии мотосезона в Пскове

Псков, 12 мая. Мотоциклист вылетел за ограждение и сбил женщину. Пострадавшая травмировала ногу.

Как сообщают «Невские Новости», во время заезда мотоциклистов пострадала женщина. Участник заезда не удержался за рулем и спрыгнул, мотоцикл не остановился и влетел в ограждение. Пострадавшая получила травму ноги и была госпитализирована.

В Пскове официально открыли мотосезон на парковке городского супермаркета. На открытие съехались сотни мотоциклистов со всего Северо-Запада.

Сначала стантрайдеры продемонстрировали вращения и прыжки, затем прошло шествие байкеров по городу. Колонну мотоциклистов сопровождали три машины ДПС. Колонна проследовала по Рижскому проспекту, вышла на Октябрьский проспект и далее направилась в Кресты