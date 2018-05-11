Пассажирка выпала из иномарки и скончалась в Псковской области

Псков,11 мая. Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в деревне Покаты Островского района Псковской области.

Автомобильное происшествие случилось около семи часов вечера в четверг, 10 мая, в деревне Покаты Островского района, передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пассажирка выпала из иномарки, водитель которой совершал разворот задним ходом, не обеспечив меры безопасности при перевозке. Отмечается, что пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, кроме этого, передняя дверь со стороны женщины не была закрыта.

Пассажирка получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.