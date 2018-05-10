Открытие ярмарки «Саженец-2018» состоится в Пскове

Псков, 10 мая. Торжественное открытие сезонной ярмарки «Саженец-2018» состоится завтра в Пскове.

Как сообщает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМСУ города, в пятницу, 11 мая, состоится открытие сезонной ярмарки под названием «Саженец-2018». Планируется, что мероприятие пройдет в 11:00 часов утра на муниципальной площадке рынка, расположенной на улице Текстильной.

В открытии примут участие предприниматели и представители фермерских хозяйств из Пскова, Псковского, Печорского и других районов области, а также из Республик Беларусь и Молдова. Отметим, что жителям и гостям Пскова представят на продажу саженцы, рассаду, удобрения, пленку и продукты питания.