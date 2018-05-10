Около 800 полицейских следили за порядком в День Победы в Псковской области

Псков, 10 мая. Около 800 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок во время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, в Псковской области.

Соответствующую информацию передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УМВД по региону. Так, никаких нарушений общественного порядка не было допущено при организации и проведении праздничных мероприятий 9 Мая.

Отметим, за порядком следили около 800 сотрудников правоохранительных органов. Кроме них, общественный порядок обеспечивали военнослужащие и росгвардейцы, члены народных дружин и представители охранных организаций.

Ранее сообщалось о том, что салют порадовал жителей и гостей Пскова в финале празднования 73 годовщины Великой Победы.