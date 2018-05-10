Праздничным салютом из 574 залпов завершился День Победы в Пскове

Псков, 10 мая. Салют порадовал жителей и гостей Пскова в финале празднования 73 годовщины Великой Победы.

Как передает «Псковская Лента Новостей», праздничные мероприятия, приуроченные к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Пскове. Финальным аккордом стал салют над Зеленым театром, который состоялся в 23:00 часов вечера.

Перед фейерверком для гостей праздника выступили творческие коллективы Пскова и других городов области, передает пресс-служба ОМСУ. Первые праздничные выстрелы фейерверка были сделаны под звуки «Марша прощания славянки». В общей сложности было выпущено в ночное небо 574 залпа.