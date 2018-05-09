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Праздничные мероприятия проходят на шести площадках в Пскове
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    Праздничные мероприятия проходят на шести площадках в Пскове

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    Праздничные мероприятия проходят на шести площадках в Пскове
    Псков, 9 мая. Шесть развлекательных площадок открыты в Детском парке 9 мая.

    Как сообщает «ПАИ», в Детском парке открыты шесть площадок, на которых проходят праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Интерактивная программа празднеств очень насыщенна: в 12.00 начнется концерт детских творческих коллективов «Счастливое детство!», далее с 16.00 до 17.00 пройдет акция «Песни огненных лет», в 17.00 можно будет посетить программу «И внуки восславят радость победы!». Вечером в 19.00 горожане смогут поучаствовать в программе «Споемте, друзья!».

    С 19.00 до 20.00 жители Пскова увидят выступление народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством М. Литвака.

    Почувствовать себя солдатом, окунуться в военный быт можно будет с 15.00 до 19.30 на территории Ботанического и Летнего сада. Там организуют творческие площадки, раскинется военно-полевая кухня и солдатская выставка.

    Гуляния завершатся праздничным салютом в 23.00 на территории Зеленого парка.

    Автор: Софья Куликова
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