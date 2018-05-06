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Общество
Субботник пройдет в усадебном парке деревни Щиглицы Псковской области
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    Субботник пройдет в усадебном парке деревни Щиглицы Псковской области

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    Субботник пройдет в усадебном парке деревни Щиглицы Псковской области

    Псков, 6 мая. Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции «Сделай территорию чище — начни с себя, Чистая природа — крепкое здоровье!».

    Акция под названием «Сделай территорию чище — начни с себя, Чистая природа — крепкое здоровье!» пройдет 12 мая в десять часов утра в Щиглицах, передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в волостной администрации.

    Местных жителей приглашают принять участие в акции и очистить территорию усадебного парка деревни Щиглицы. Организатором акции выступили администрация и Собрание депутатов сельского поселения «Логозовская волость» Псковского района.

    Автор: Алексей Громов
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