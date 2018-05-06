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Синоптики предупредили жителей Псковской области о загрязнении воздуха
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    Синоптики предупредили жителей Псковской области о загрязнении воздуха

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    Синоптики предупредили жителей Псковской области о загрязнении воздуха

    Псков, 6 мая. Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей и гостей Псковской области о загрязнении воздуха с 6 по 8 мая.

    Как передает «МК в Пскове» со ссылкой на данные, полученные в местной метеорологической службе, в период с шести часов вечера 6 мая до десяти часов утра 8 мая в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению воздуха.

    Отметим, что в понедельник, 7 мая, в Пскове будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

    Ранее сообщалось о том, что всероссийскую экологическую акцию «Чистый берег» проводит МЧС России в Псковской области.

     

    Автор: Алексей Громов
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