Синоптики предупредили жителей Псковской области о загрязнении воздуха

Псков, 6 мая. Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей и гостей Псковской области о загрязнении воздуха с 6 по 8 мая.

Как передает «МК в Пскове» со ссылкой на данные, полученные в местной метеорологической службе, в период с шести часов вечера 6 мая до десяти часов утра 8 мая в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению воздуха.

Отметим, что в понедельник, 7 мая, в Пскове будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось о том, что всероссийскую экологическую акцию «Чистый берег» проводит МЧС России в Псковской области.