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Названа причина закрытия СК «Олимп» в Псковской области
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    Названа причина закрытия СК «Олимп» в Псковской области

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    Названа причина закрытия СК «Олимп» в Псковской области

    Псков, 6 мая. Универсальный спортивный комплекс «Олимп» в деревне Борисовичи в Псковской области будет закрыт на период проведения технического обслуживания.

    Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в администрации комплекса, универсальный спортивный комплекс «Олимп» в период с 4 июня по 22 июля. Однако сотрудники спортивного комплекса подчеркивают, что местные жители смогут посещать спортивный зал в указанный период.

    Ранее сообщалось о том, что юноши и девушки Пскова, Дна и Порхова приняли участие в спортивном молодежном фестивале. Также всероссийская экологическая акцию «Чистый берег» прошла в Пскове.

    Автор: Алексей Громов
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