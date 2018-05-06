Названа причина закрытия СК «Олимп» в Псковской области

Псков, 6 мая. Универсальный спортивный комплекс «Олимп» в деревне Борисовичи в Псковской области будет закрыт на период проведения технического обслуживания.

Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в администрации комплекса, универсальный спортивный комплекс «Олимп» в период с 4 июня по 22 июля. Однако сотрудники спортивного комплекса подчеркивают, что местные жители смогут посещать спортивный зал в указанный период.

Ранее сообщалось о том, что юноши и девушки Пскова, Дна и Порхова приняли участие в спортивном молодежном фестивале. Также всероссийская экологическая акцию «Чистый берег» прошла в Пскове.