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Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Пскове
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    Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Пскове

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    Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Пскове

    Псков, 6 мая. Всероссийскую экологическую акцию «Чистый берег» проводит МЧС России в Псковской области.

    Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В субботу, 5 мая на прибрежной зоне реки Великая в Пскове сотрудники МЧС совместно с активистами и добровольцами, воспитанниками военно-патриотического центра «Патриот» и представителями отделения «Всероссийского общества спасания на водах» провели акцию «Чистый берег».

    Отметим, что 20 апреля были убраны прибрежные зоны реки Ловать в Великих Луках, реки Великая в Пскове и в Опочке, Чудского озера в Гдове. 

    Ранее сообщалось о том, что юноши и девушки Пскова, Дна и Порхова приняли участие в спортивном молодежном фестивале.

    Автор: Алексей Громов
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