Спортивный молодежный фестиваль прошел в Порхове

Псков, 6 мая. Юноши и девушки Пскова, Дна и Порхова приняли участие в спортивном молодежном фестивале.

Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в субботу, 5 мая, в Порхове прошел фестиваль для молодежи, в котором приняли участие юноши и девушки из трех городов Псковской области.

Отметим, что 22 команды приняли участие в баскетболе, в организации которого помог председатель региональной Федерации баскетбола Матвей Петров. Также в рамках фестиваля прошли праздники стритбола и брейк-данса, и был проведен мастер-класс по парикмахерскому мастерству.