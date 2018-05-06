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Спортивный молодежный фестиваль прошел в Порхове
Общество
Спортивный молодежный фестиваль прошел в Порхове
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    Спортивный молодежный фестиваль прошел в Порхове

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    Спортивный молодежный фестиваль прошел в Порхове

    Псков, 6 мая. Юноши и девушки Пскова, Дна и Порхова приняли участие в спортивном молодежном фестивале.

    Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в субботу, 5 мая, в Порхове прошел фестиваль для молодежи, в котором приняли участие юноши и девушки из трех городов Псковской области.

    Отметим, что 22 команды приняли участие в баскетболе, в организации которого помог председатель региональной Федерации баскетбола Матвей Петров. Также в рамках фестиваля прошли праздники стритбола и брейк-данса, и был проведен мастер-класс по парикмахерскому мастерству.

    Автор: Алексей Громов
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