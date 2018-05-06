Сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Пскове

Псков, 6 мая. Синоптики Псковской области сообщили, что жителей региона в воскресенье не ждут осадки — прогнозируется теплая погода.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в областном ГУ МЧС РФ и центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 6 мая, на территории региона прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается.

Отметим, что сегодня прогнозируется высокое атмосферное давление, в свою очередь, ветер будет дуть северо-западных направлений, его порывы составят от трех до восьми метров в секунду.

Напомним, открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы, состоится 7 мая в Пскове.