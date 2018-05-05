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В Псковской области проходит акция «Улицы героев»
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    В Псковской области проходит акция «Улицы героев»

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    В Псковской области проходит акция «Улицы героев»
    Псков, 5 мая. Волонтеры рассказывают о героях Великой Отечественной войны и вручают брошюры.

    В городах и поселках Псковской области стартовала акция «Улицы героев». Волонтеры, переодетые в военную форму времен ВОВ, раздают буклеты на улицах. В буклетах информация о героях, чьим именем названы улицы, скверы, проспекты многих городов.

    Основная цель «Улицы героев» напомнить жителям городов о подвигах солдатов.

    В брошюру с именами героев включены биографии и карты населенных пунктов, на которых выделены улицы, носящие имена героев.
     

    Автор: Софья Куликова
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