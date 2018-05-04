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В Псковской области отремонтируют 153 км дорог
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    В Псковской области отремонтируют 153 км дорог

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    В Псковской области отремонтируют 153 км дорог

    Псков, 4 мая. В регионе отремонтируют региональные и городские дороги.

    В Псковской области планируют привести в порядок 153 км автодорог. В Плюсском районе уже начался ремонт дороги от Заполья до Гдова.

    В региональном госкомитете по транспорту отметили, что подрядчик «ДорСтройСервис» приступил к фрезеровке дорожного полотна. Согласно контракту, участок протяженностью 11 км намерены завершить к 1 сентября 2018 года. Стоимость работ оценили в 64 млн рублей.

    В прошлом году также проводились ремонтные работы на участке дороги в Плюсском районе общей протяженностью 9 км.

    Всего в регионе планируют отремонтировать 153 км дорог. В Псквое уже приступили к ремонту улиц.
     

    Автор: Софья Куликова
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