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Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове
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    Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове

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    Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове

    Псков, 3 мая. Открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы, состоится 7 мая в Пскове.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе муниципалитета, открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы, состоится 7 мая в 12:00 часов дня в библиотеке «Родник» имени Золотцева, которая находится на улице Труда, 20. Экспозиция, получившая название «Мгновения Победы», будет состоять из фотографий Государственного архива Псковской области.

    Ранее сообщалось о том, что традиционное мероприятие под названием «Псковские ерши» пройдет 24 мая в 18:30 часов вечера в Пскове на Ольгинской набережной. Также, напомним, акарицидную обработку зеленых зон начнут проводить с 5 мая в Пскове.

    Автор: Алексей Громов
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