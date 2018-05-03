Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове

Псков, 3 мая. Открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы, состоится 7 мая в Пскове.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе муниципалитета, открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы, состоится 7 мая в 12:00 часов дня в библиотеке «Родник» имени Золотцева, которая находится на улице Труда, 20. Экспозиция, получившая название «Мгновения Победы», будет состоять из фотографий Государственного архива Псковской области.

Ранее сообщалось о том, что традиционное мероприятие под названием «Псковские ерши» пройдет 24 мая в 18:30 часов вечера в Пскове на Ольгинской набережной. Также, напомним, акарицидную обработку зеленых зон начнут проводить с 5 мая в Пскове.