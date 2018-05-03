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Чемпионат по маунтинбайку прошел в Пскове
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    Чемпионат по маунтинбайку прошел в Пскове

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    Чемпионат по маунтинбайку прошел в Пскове

    Псков, 3 мая. Городской чемпионат по маунтинбайку прошел в деревне Родина Псковской области.

    Как сообщает пресс-служба муниципалитета, участие в чемпионате по маунтинбайку приняли 27 спортсменов, большинство из которых мужчины. Победителем городского чемпионата в деревне Родине стал Константин Степанов. В этом году только три девушки поборолись за титул чемпиона.

    Городской чемпионат прошел в рамках фестиваля по велоспорту. Чемпионом среди велоспортсменов стал Иван Михайлов. Призовые места достались Сергею Чернову и Дмитрию Кузьмину.
     

    Автор: Софья Куликова
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