Чемпионат по маунтинбайку прошел в Пскове

Псков, 3 мая. Городской чемпионат по маунтинбайку прошел в деревне Родина Псковской области.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, участие в чемпионате по маунтинбайку приняли 27 спортсменов, большинство из которых мужчины. Победителем городского чемпионата в деревне Родине стал Константин Степанов. В этом году только три девушки поборолись за титул чемпиона.

Городской чемпионат прошел в рамках фестиваля по велоспорту. Чемпионом среди велоспортсменов стал Иван Михайлов. Призовые места достались Сергею Чернову и Дмитрию Кузьмину.

