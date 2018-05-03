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Парки и скверы Пскова обработают от клещей
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    Парки и скверы Пскова обработают от клещей

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    Парки и скверы Пскова обработают от клещей

    Псков, 3 мая. Акарицидную обработку зеленых зон начнут проводить с 5 мая в Пскове.

    Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе муниципалитета, парки, скверы и зеленые зону начнут обрабатывать от клещей с 5 мая.

    Так, специалисты проведут акарицидную обработку в Детском парке, Дендропарке, на набережных, в скверах на площадях Победы, Ленина и Павших бойцов, на проспекте Энтузиастов, зеленых зонах на улицах Волкова, Леона Поземского, Герцена и Александра Невского, в парке на улице Западной, возле гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», в Ботаническом саду и Кутузовском сквере.

    Автор: Алексей Громов
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