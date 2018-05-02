Стало известно, когда пройдет фестиваль «Псковские ерши»

Псков, 2 мая. Традиционный фестиваль «Псковские ерши» состоится 24 мая вечером в Пскове.

Соответствующую информацию передает «Псковское агентство новостей» со ссылкой на данные, полученные от одного из организаторов фестиваля Ольги Кошельковой.

Так, традиционное мероприятие под названием «Псковские ерши» пройдет 24 мая в 18:30 часов вечера в Пскове на Ольгинской набережной. В рамках фестиваля запланированы приготовление ухи из ершей и конкурсы. Также перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы.

Напомним, хоккейный клуб «Штурм» одержал победу над «Автофаворитом», став чемпионом Пскова.