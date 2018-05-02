Меню
Общество
Стало известно, когда пройдет фестиваль «Псковские ерши»
Общество
Около 580 млн рублей выделили на ремонт дорог в Новгороде
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда пройдет фестиваль «Псковские ерши»

    82

    Стало известно, когда пройдет фестиваль «Псковские ерши»

    Псков, 2 мая. Традиционный фестиваль «Псковские ерши» состоится 24 мая вечером в Пскове.

    Соответствующую информацию передает «Псковское агентство новостей» со ссылкой на данные, полученные от одного из организаторов фестиваля Ольги Кошельковой.

    Так, традиционное мероприятие под названием «Псковские ерши» пройдет 24 мая в 18:30 часов вечера в Пскове на Ольгинской набережной. В рамках фестиваля запланированы приготовление ухи из ершей и конкурсы. Также перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы.

    Напомним, хоккейный клуб «Штурм» одержал победу над «Автофаворитом», став чемпионом Пскова.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.