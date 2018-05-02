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Команада «Штурм» стала чемпионом Пскова по хоккею
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    Команада «Штурм» стала чемпионом Пскова по хоккею

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    Команада «Штурм» стала чемпионом Пскова по хоккею

    Псков, 2 мая. Хоккейный клуб «Штурм» одержал победу над «Автофаворитом», став чемпионом Пскова.

    Хоккейный клуб «Штурм» обыграл соперников и стал чемпионом города. Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей». Игра между «Штурмом» и «Автофоворитом» состоялась во вторник, 1 мая, в Ледовом дворце Пскова и завершилась со счетом 3:0. В команде победителей отличился Иван Родиков, который оформил ворота все три шайбы.

    Таким образом, чемпионом Пскова стал хоккейный клуб «Штурм», на втором месте — «Автофоворит», на третьем — хоккейный клуб «Барсы», которые одолели «Родину». 

    Автор: Алексей Громов
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