Команада «Штурм» стала чемпионом Пскова по хоккею

Псков, 2 мая. Хоккейный клуб «Штурм» одержал победу над «Автофаворитом», став чемпионом Пскова.

Хоккейный клуб «Штурм» обыграл соперников и стал чемпионом города. Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей». Игра между «Штурмом» и «Автофоворитом» состоялась во вторник, 1 мая, в Ледовом дворце Пскова и завершилась со счетом 3:0. В команде победителей отличился Иван Родиков, который оформил ворота все три шайбы.

Таким образом, чемпионом Пскова стал хоккейный клуб «Штурм», на втором месте — «Автофоворит», на третьем — хоккейный клуб «Барсы», которые одолели «Родину».