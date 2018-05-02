Грозовые дожди ожидаются в Псковской области в мае

Псков, 2 мая. Синоптики предупреждают жителей и гостей Псковской области о том, что в мае будут грозы и сильные порывы ветра.

Грозовые дожди прогнозируются в мае Псковской области, передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Так, среднемесячная сумма осадков составит от 80 до 120% от нормы. Кроме этого, ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Уровень воды в водоемах придет к нормальному состоянию после весеннего паводка.