Власти Пскова отремонтируют школу единоборств

Псков, 29 апреля. Замглавы администрации Пскова встретился с руководителем муниципального спорткомитета и директором спортивной школы, где должны завершить ремонтные работы.

Соответствующую информацию опубликовал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в Instagram. Власти Пскова отремонтирует спортивную школу, где обучают единоборствам, передает «Псковская Лента Новостей».

На встрече заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, руководителя муниципального спорткомитета Александра Гаврилова и директора школы Вячеслава Папиашвили, которая прошла в субботу, 28 апреля, обсудили возможность капитального ремонта силами муниципалитета. Замглавы поручил разработать смету.