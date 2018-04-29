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Власти Пскова отремонтируют школу единоборств
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    Власти Пскова отремонтируют школу единоборств

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    Власти Пскова отремонтируют школу единоборств

    Псков, 29 апреля. Замглавы администрации Пскова встретился с руководителем муниципального спорткомитета и директором спортивной школы, где должны завершить ремонтные работы.

    Соответствующую информацию опубликовал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в Instagram. Власти Пскова отремонтирует спортивную школу, где обучают единоборствам, передает «Псковская Лента Новостей».

    На встрече заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, руководителя муниципального спорткомитета Александра Гаврилова и директора школы Вячеслава Папиашвили, которая прошла в субботу, 28 апреля, обсудили возможность капитального ремонта силами муниципалитета. Замглавы поручил разработать смету.

    Автор: Алексей Громов
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