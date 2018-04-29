Меню
Общество
Выставка графических работ Антоновой открылась в псковском музее-заповеднике имени Пушкина
Весь мир
Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
Следующая новость
Загрузка...

    Выставка графических работ Антоновой открылась в псковском музее-заповеднике имени Пушкина

    48

    Выставка графических работ Антоновой открылась в псковском музее-заповеднике имени Пушкина

    Псков, 29 апреля. Выставка графических работ Ларисы Антоновой к 70-летию художницы открылась в Пушкинских Горах. 

    Соответствующую информацию передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные от пресс-атташе музея Лидии Токаревой. Так, в воскресенье, 29 апреля, состоялось открытие выставки графических работ Ларисы Антоновой, посвященная 70-летию художницы, в Государственном музее-заповеднике Пушкина «Михайловское».

    Отметим, что экспозицию составляют 25 работ, представляющих собой, в том числе, пейзажи Михайловского, Тригорского, Петровского и Бугрово. Также представлены интерьеры музеев, выполненные масляной пастелью. За эти рисунки художница получила диплом Российской академии художеств и благодарности министра культуры РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.