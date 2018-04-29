Выставка графических работ Антоновой открылась в псковском музее-заповеднике имени Пушкина

Псков, 29 апреля. Выставка графических работ Ларисы Антоновой к 70-летию художницы открылась в Пушкинских Горах.

Соответствующую информацию передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные от пресс-атташе музея Лидии Токаревой. Так, в воскресенье, 29 апреля, состоялось открытие выставки графических работ Ларисы Антоновой, посвященная 70-летию художницы, в Государственном музее-заповеднике Пушкина «Михайловское».

Отметим, что экспозицию составляют 25 работ, представляющих собой, в том числе, пейзажи Михайловского, Тригорского, Петровского и Бугрово. Также представлены интерьеры музеев, выполненные масляной пастелью. За эти рисунки художница получила диплом Российской академии художеств и благодарности министра культуры РФ.