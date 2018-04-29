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Около ста человек эвакуировали из ТЦ «ПИК 60» в Пскове
Общество
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    Около ста человек эвакуировали из ТЦ «ПИК 60» в Пскове

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    Около ста человек эвакуировали из ТЦ «ПИК 60» в Пскове

    Псков, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Пскове: около ста человек эвакуировали из торгового центра «ПИК 60», где произошло короткое замыкание.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в воскресенье, 29 апреля, в торговом центре  «ПИК 60» произошло короткое замыкание.

    Посетителей и работников торгового центра незамедлительно эвакуировали, в общей сложности, на улицу вывели около ста человек. Пожар удалось потушить подручными средствами. Пострадавших при пожаре нет, передают местные издания.

    Автор: Алексей Громов
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