Около ста человек эвакуировали из ТЦ «ПИК 60» в Пскове

Псков, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Пскове: около ста человек эвакуировали из торгового центра «ПИК 60», где произошло короткое замыкание.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в воскресенье, 29 апреля, в торговом центре «ПИК 60» произошло короткое замыкание.

Посетителей и работников торгового центра незамедлительно эвакуировали, в общей сложности, на улицу вывели около ста человек. Пожар удалось потушить подручными средствами. Пострадавших при пожаре нет, передают местные издания.