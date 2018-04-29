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Концепцию Молодежного форума-2018 представили в Псковской области
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    Концепцию Молодежного форума-2018 представили в Псковской области

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    Концепцию Молодежного форума-2018 представили в Псковской области

    Псков, 29 апреля. Концепцию Молодежного форума Псковской области обсудили на заседании рабочей группы.

    Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной администрации.

    Так, в субботу, 28 апреля, состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению Молодежного форума, которое прошло под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Он отметил, что «Псковская область — это регион, которому нужны долгосрочные и эффективные программы развития, и важным элементом этой работы».

    «Я готов лично задать молодежной политике импульс развития, создать структуру и площадки, чтобы регион вышел на новый уровень. Считаю, что одним из базовых элементов должен стать традиционный молодежный форум. Уверен, что Псковская область этого заслуживает», — подчеркнул Ведерников.

    Директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина презентовала концепцию Молодежного форума, главная задача которого заключается в интеграции активной молодежи в решение важных задач и проблем развития региона.

    Автор: Алексей Громов
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