Концепцию Молодежного форума-2018 представили в Псковской области

Псков, 29 апреля. Концепцию Молодежного форума Псковской области обсудили на заседании рабочей группы.

Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной администрации.

Так, в субботу, 28 апреля, состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению Молодежного форума, которое прошло под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Он отметил, что «Псковская область — это регион, которому нужны долгосрочные и эффективные программы развития, и важным элементом этой работы».

«Я готов лично задать молодежной политике импульс развития, создать структуру и площадки, чтобы регион вышел на новый уровень. Считаю, что одним из базовых элементов должен стать традиционный молодежный форум. Уверен, что Псковская область этого заслуживает», — подчеркнул Ведерников.

Директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина презентовала концепцию Молодежного форума, главная задача которого заключается в интеграции активной молодежи в решение важных задач и проблем развития региона.