Патриотическая акция «Рекорд Победы» пройдет в Псковской области

Псков, 28 апреля. Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции «Рекорд Победы», которая пройдет в областном центре и Великих Луках 9 Мая.

Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Псковской области, 9 Мая в Пскове и Великих Луках пройдет акция «Рекорд Победы».

Главная цель патриотической акции — воспитание и сохранение исторической памяти у молодого поколения и местных жителей и популяризация здорового образа жизни.

Так, в Пскове акция пройдет в час дня на стадионе «Машиностроитель», в Великих Луках — в 12:00 часов на стадионе «Фокот». Участники мероприятия должны будут отжаться или присесть 26 633 раза.